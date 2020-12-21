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Здоровье

Биолог предположила, что новая мутация коронавируса уже есть и в России

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова раскрыла естественную причину мутации коронавируса, сообщает Lenta.ru.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Конфигурация нового типа соответствует тому, что данный вирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени, заявила эксперт.

Она пояснила — скорее всего вирус мутировал у человека с иммуносупрессией, либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора.

«Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир», — сказала она.

Такие препараты портят вирусную полимеразу, поэтому SARS-CoV-2 смог накопить большое количество мутаций, считает биолог.

Она заключила, что главный вывод заключается не том, что такая мутация коронавируса более заразна. Необходимо иметь в виду, что при лечении можно ожидать появления других мутаций, совершенно независимых от той, что появилась в Великобритании.

Закрытие границ

По мнению Барановой, если все страны закроют границу с Англией, это ничего не изменит, поскольку новые мутации все равно появятся.

«Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке. Просто мы пока о них еще не знаем», — сказала она, добавив, что чем лучше лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций.

И заключила — это совершенно нормальный процесс эволюции вируса, который приспосабливается к организму хозяина. «Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжелых пациентов — меньше», — сказала биолог.

Ранее стало известно о распространении во многих странах Европы нового штамма коронавируса. Власти ограничили авиасообщение, а также вводят локдаун. Специалисты уточняют, что новый тип коронавируса распространяется быстрее.

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