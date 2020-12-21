Биолог предположила, что новая мутация коронавируса уже есть и в России

Конфигурация нового типа соответствует тому, что данный вирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени, заявила эксперт.

Она пояснила — скорее всего вирус мутировал у человека с иммуносупрессией, либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора.

«Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир», — сказала она.

Такие препараты портят вирусную полимеразу, поэтому SARS-CoV-2 смог накопить большое количество мутаций, считает биолог.

Она заключила, что главный вывод заключается не том, что такая мутация коронавируса более заразна. Необходимо иметь в виду, что при лечении можно ожидать появления других мутаций, совершенно независимых от той, что появилась в Великобритании.

Закрытие границ

По мнению Барановой, если все страны закроют границу с Англией, это ничего не изменит, поскольку новые мутации все равно появятся.

«Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке. Просто мы пока о них еще не знаем», — сказала она, добавив, что чем лучше лечить людей, тем больше вирус подвергается селекции и получается больше разных мутаций.

И заключила — это совершенно нормальный процесс эволюции вируса, который приспосабливается к организму хозяина. «Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжелых пациентов — меньше», — сказала биолог.

Ранее стало известно о распространении во многих странах Европы нового штамма коронавируса. Власти ограничили авиасообщение, а также вводят локдаун. Специалисты уточняют, что новый тип коронавируса распространяется быстрее.