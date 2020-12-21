В странах Европы распространяется новый вид COVID-19. Власти вводят локдаун и ограничивают авиасообщение

Новый тип коронавирусной инфекции, ранее найденный в Великобритании, обнаружили также в Италии, Нидерландах, Дании и Австралии, сообщает РИА «Новости» .

Ранее также сообщалось о похожей мутации вируса, выявленной в ЮАР, пишет «Медуза».

Специалисты уточняют, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия и Болгария уже объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Такое решение также могут принять Ирландия, Франция и Германия, а также Израиль. Кроме того, может быть ограничено авиасообщение Евросоюза с ЮАР и прекращено железнодорожное и паромное сообщение с Великобританией.

Власти РФ пока не делали заявлений о возможной приостановке полетов в Великобританию.

О том, что в Британии выявили новую мутацию коронавируса, сообщил накануне премьер-министр страны Борис Джонсон. В Лондоне и ряде регионов Англии ввели самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением COVID-19.