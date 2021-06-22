Биолог рассказал, как может появиться «российский» штамм коронавируса

Как объяснил ученый, появление новых штаммов различных вирусов — естественный процесс, который связан с увеличением количества геномов вируса внутри пораженной клетки.

«Все новые мутации коронавируса (британский, бразильский, южноафриканский и индийский) более заразны, чем первоначальный вид инфекции. Потому они вытесняют более слабые варианты вирусов. Позже они будут вытеснены другими, более приспособленными к внешним условиям, вариантами. Закончится это только когда вирус вымрет», — рассказал эксперт.

Северинов считает, что из-за низкого процента вакцинированных людей в России может появиться и «свой» штамм коронавируса. Эксперт полагает, что в таком случае мутация будет циркулировать от непривитых граждан к привитым по принципу «пинг-понга». «Сейчас в России главный эпидемиологически значимый вариант — индийский. Это не значит, что в будущем у нас не может возникнуть какого то своего варианта, который вытеснит индийский, сначала у нас в стране, а потом и за ее пределами», отметил Константин Северинов.

Ранее стало известно, что в России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного.