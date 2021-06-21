Повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом ковида проведут в России

В России проведут вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного, сообщает « Коммерсантъ ».

Коронавирус. Он с нами надолго.

Делать прививку будут даже беременным.

По данным исследования института имени Гамалеи, вакцина является наиболее эффективным инструментом защиты. Благодаря ей риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может снизиться в 14 раз.

На данный момент нет информации, подтверждающей более тяжелое течение болезни и большую летальность среди пациентов, которые заразились этим штаммом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала симптомы заражения индийским штаммом коронавируса, пишет Lenta.ru. По ее утверждению, к ним относятся насморк, боль в горле и головная боль. Вице-премьер отметила, что даже у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.

Вакцины

В России доступны несколько вакцин от коронавируса. Это разработанный Центром имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак», созданный учеными Центра имени Чумакова РАН, и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».