Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья актрисы

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения», — отметили близкие артистки.

В посте подчеркивается, что о болезни Заворотнюк распространяется недостоверная информация. Так, в сообщении указано, что актриса никогда не находилась в коме, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее не наступал паралич и полная атрофия мышц, а также что она не находится в состоянии сопора.

«Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — говорится в посте.

Авторы сообщения попросили уважать близких артистки и перестать спекулировать на теме ее недуга, пишет Lenta.ru.

Ссылка на Instagram-аккаунт, созданный в поддержку Заворотнюк, появилась в Stories аккаунта самой актрисы.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, и поэтому не разговаривает с журналистами. Дочь Заворотнюк также написала, что семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.

С августа в сети ходят слухи о тяжелой болезни Заворотнюк. Актриса отменила спектакли со своим участием и не появляется на публике.