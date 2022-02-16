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Здоровье

Боль и страх. Какое опасное воспаление может возникать при COVID-19

Коронавирус может сопровождаться опасным воспалением. Какой орган оно охватывает, разъяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com
1
Что за опасное воспаление возникает при ковиде?

По словам Крючкова, при коронавирусе может возникать опасное воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — уточнил иммунолог.

2
Почему при ковиде возможен энцефалит?

Почему возникает опасное воспаление мозгового вещества, пока не известно. Энцефалит при коронавирусе, подчеркнул Николай Крючков, может быть как иммунным вторичным, так и с вирусным триггером.

Мозг. Нейроны.
Мозг. Нейроны.
СС0.

«Это скорее смешанная история, не классический энцефалит», — добавил врач.

3
Что такое энцефалит?

Энцефалит — это группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга.

Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.

4
А почему и как болит голова при омикроне?

Пациенты с омикроном часто жалуются на «сдавливающую» головную боль, ранее заявила кандидат медицинских наук и врач-невролог Ольга Голубинская.

«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при омикроне. — Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — подчеркнула эксперт.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Специалист также сказала, что голова может болеть при любом штамме COVID-19: «Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер (систему, которая осуществляет взаимодействие между кровотоком и центральной нервной системой. — Прим. ред.) Там он может вызвать отек, и возникает гипертензионная (с длительным повышением артериального давления. — Прим. ред.) головная боль».

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