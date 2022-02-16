Боль и страх. Какое опасное воспаление может возникать при COVID-19

4

А почему и как болит голова при омикроне?

Пациенты с омикроном часто жалуются на «сдавливающую» головную боль, ранее заявила кандидат медицинских наук и врач-невролог Ольга Голубинская.

«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при омикроне. — Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — подчеркнула эксперт.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Специалист также сказала, что голова может болеть при любом штамме COVID-19: «Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер (систему, которая осуществляет взаимодействие между кровотоком и центральной нервной системой. — Прим. ред.) Там он может вызвать отек, и возникает гипертензионная (с длительным повышением артериального давления. — Прим. ред.) головная боль».