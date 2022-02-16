Боль и страх. Какое опасное воспаление может возникать при COVID-19

По словам Крючкова, при коронавирусе может возникать опасное воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит.
«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — уточнил иммунолог.
Почему возникает опасное воспаление мозгового вещества, пока не известно. Энцефалит при коронавирусе, подчеркнул Николай Крючков, может быть как иммунным вторичным, так и с вирусным триггером.
«Это скорее смешанная история, не классический энцефалит», — добавил врач.
Энцефалит — это группа заболеваний, характеризующаяся воспалением головного мозга.
Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.
Пациенты с омикроном часто жалуются на «сдавливающую» головную боль, ранее заявила кандидат медицинских наук и врач-невролог Ольга Голубинская.
«Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при омикроне. — Прим. ред.) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — подчеркнула эксперт.
Специалист также сказала, что голова может болеть при любом штамме COVID-19: «Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер (систему, которая осуществляет взаимодействие между кровотоком и центральной нервной системой. — Прим. ред.) Там он может вызвать отек, и возникает гипертензионная (с длительным повышением артериального давления. — Прим. ред.) головная боль».