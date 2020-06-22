Более 80 человек заразились COVID-19 в крупнейшем российском онкоцентре

«У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение», — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.
Сколько человек из числа заразившихся являются медиками, а сколько — пациентами, не уточняется.
В настоящее время пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.
Взяты анализы у 81 медработника и 155 пациентов из контактного круга, все санитарно-гигиенические мероприятия проведены в полном объеме. Эпидрасследование проводит совместная комиссия, состоящая из сотрудников региональных Роспотребнадзора и представителей Минздрава.
Между тем управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверяет ситуацию со вспышкой коронавируса в региональном онкодиспансере. В начале июня тесты на коронавирус оказались положительными примерно у 70 пациентов онкоцентра.