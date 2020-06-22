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Здоровье

Более 80 человек заразились COVID-19 в крупнейшем российском онкоцентре

Очаг коронавируса выявлен в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины, сообщает «Интерфакс»

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

«У 83 человек из областного клинического центра онкологии и ядерной медицины выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Закрыты отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи, радиологическое гинекологическое отделение», — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

Сколько человек из числа заразившихся являются медиками, а сколько — пациентами, не уточняется.

В настоящее время пациенты выписаны и остаются под ежедневным наблюдением врачей, медицинские сотрудники отстранены от работы.

Взяты анализы у 81 медработника и 155 пациентов из контактного круга, все санитарно-гигиенические мероприятия проведены в полном объеме. Эпидрасследование проводит совместная комиссия, состоящая из сотрудников региональных Роспотребнадзора и представителей Минздрава.

Между тем управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверяет ситуацию со вспышкой коронавируса в региональном онкодиспансере. В начале июня тесты на коронавирус оказались положительными примерно у 70 пациентов онкоцентра.

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