Роспотребнадзор проверяет алтайский онкоцентр после вспышки коронавируса

В начале июня тесты на коронавирус оказались положительными примерно у 70 пациентов онкоцентра. На карантин до 10 июня полностью закрыли базу на улице Никитина. На второй площадке в краевом онкоцентре «Надежда» также ввели карантин из-за выявления вируса у двух сотрудников.
При этом в 10 случаях пациент онкодиспансера уезжал из больницы, а положительный результат его обследований на коронавирус поступал позднее.
Проверка по ситуации со вспышкой COVID-19 проводится, как внутренняя, так и внешняя, говорят в ведомстве. Сроки ее завершения на данный момент не известны.
В минздраве края отметили, что все ключевые действия и решения по урегулированию вспышки коронавируса в онкодиспансере, согласно регламенту, обсуждаются и предпринимаются по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.
По словам замруководителя управления Ульяны Калининой, случаи, когда результаты тестирования стали известны только после возвращения пациентов онкодиспансера домой, были выявлены в Мамонтовском, Завьяловском, Рубцовском районах и Заринске.
Пациентов и контактировавших с ними помещали на самоизоляцию.
16 июня стало известно, что все закрытые ранее отделения Алтайского краевого онкологического диспансера возобновили плановую госпитализацию пациентов.