В Алтайском краевом онкодиспансере полностью сняли карантин по COVID-19

Напомним, ранее у 70 человек в алтайском онкодиспансере выявили коронавирус. Изначально планировали, что карантин продлится до 10 июня.

Однако медучреждение открыли 15 июня: все отделения возобновили госпитализацию пациентов на хирургическое, лучевое и лекарственное лечение.

Обязательное условие для госпитализации — отрицательный анализ на COVID-19 не позднее недельного срока давности.

Во время карантина полностью закрыли клиническую базу по улице Никитина, 77 (два отделения торакальной хирургии, абдоминальной онкологии и опухолей головы и шеи), а также отделения онкоурологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте.

Уборка. CCO

«Для профилактики повторной вспышки в онкодиспансере приняты беспрецедентные ограничительные меры. На двух базах клиники оборудованы семь постов термометрии, для медперсонала и пациентов введен обязательный масочный режим», — рассказали в региональном минздраве.

Сейчас в медучреждении каждые три часа во всех диагностических и лечебных кабинетах, а также местах общего пользования, проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Кроме того, ежедневно три раза за смену проводят обработку спецраствором входных помещений всех корпусов диспансера.