Более 7 млн человек переболели ковидом в России за всю пандемию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику по России.

Новых случаев по всей стране — 18 841. А за все время пандемии — 7 194 926, сообщает интернет-ресурс «Стопкоронавирус.рф».

Новые эпизоды зарегистрированы во всех 85 регионах России.

Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода, пишет bfm.ru. Завершили лечение и выписаны 17 039 человек.

В Алтайском крае, по данным на 15 сентября, зарегистрировали 232 новых случая заболевания коронавирусом и 22 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Ранее сообщали, что переболевших ковидом жителей Алтайского края зовут на углубленное обследование.