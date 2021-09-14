Переболевших короной жителей Алтайского края зовут на углубленное обследование

Жителей Алтайского края, которые перенесли коронавирусную инфекцию, приглашают пройти углубленную диспансеризацию. В региональном минздраве рассказали , что в нее входит и как проводится.

Начать обследования в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и дополнительной диспансеризации поручил с 1 июля президент России Владимир Путин.

Это нужно, чтобы выявить изменения, которые возникли после коронавируса и направить усилия на предотвращение осложнений.

Пройти углубленную диспансеризацию можно со второго месяца после выздоровления.

Обследование проводится в два этапа. Сначала определяют уровень сатурации в покое, проводят тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию или спирографию, общий (развернутый) и биохимический анализы крови, концентрацию Д-димера в крови и рентгенографию грудной клетки.

На втором этапе проводят при надобности эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Записаться можно через сайт Госуслуг или по телефонам колл-центров медицинских организаций по месту прикрепления.

В первую очередь пройти обследование рекомендуют людям с хроническими заболеваниями и тем, кто «ощущает последствия» коронавирусной инфекции.

Углубленная диспансеризация проводится в любое удобное для человека время в соответствии с расписанием медицинской организации, заключили в минздраве края.

Никакая современная техника и специалисты не смогут обеспечить успешное лечение, если пациент сами пренебрегают своим здоровьем, заявлял ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в Барнаул.