Более 1 млрд жителей Китая полностью привились от ковида

Более 1 млрд жителей Китая полностью вакцинированы от коронавируса COVID-19, пишет Bloomberg .

Таким образом, в стране привиты около 70% всего населения. В Пекине число полностью привитых приближается к 100%.

При этом в китайской столице действуют строгие ковидные ограничения. Число привитых в Шанхае и провинции Чжэцзян составляет около 80%, пишет bfm.ru.

В Китае для вакцинации одобрены семь вакцин. Прививку могут получить лица в возрасте 12 лет и старше. Страна по темпам вакцинации обогнала ЕС и США.

В Китае проживает 1 411 513 297 человек.

В августе 777 млн китайцев привились от коронавируса. Ранее китайцы пообещали миру 2 млрд доз вакцины от ковида.