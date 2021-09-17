17 сентября 25°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Более 1 млрд жителей Китая полностью привились от ковида

Более 1 млрд жителей Китая полностью вакцинированы от коронавируса COVID-19, пишет Bloomberg.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Таким образом, в стране привиты около 70% всего населения. В Пекине число полностью привитых приближается к 100%.

При этом в китайской столице действуют строгие ковидные ограничения. Число привитых в Шанхае и провинции Чжэцзян составляет около 80%, пишет bfm.ru.

В Китае для вакцинации одобрены семь вакцин. Прививку могут получить лица в возрасте 12 лет и старше. Страна по темпам вакцинации обогнала ЕС и США.

В Китае проживает 1 411 513 297 человек.

В августе 777 млн китайцев привились от коронавируса. Ранее китайцы пообещали миру 2 млрд доз вакцины от ковида.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость