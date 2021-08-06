Китайцы пообещали миру 2 млрд доз вакцины от ковида

Ранее президент Си Цзиньпин пообещал предоставить 3 млрд долларов помощи для поддержки бедных стран перед лицом вспышки коронавируса во время онлайн-встречи глав государств стран Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества.
Финансовая помощь предназначена для того, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть социальные и экономические последствия эпидемии, пишет bfm.ru.
На прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что с начала года Китай уже поставил более 700 млн доз в другие страны.