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Здоровье

Китайцы пообещали миру 2 млрд доз вакцины от ковида

В течение всего этого года Китай будет стремиться предоставить миру 2 млрд доз вакцины, заявил президент Китая в послании к форуму, посвященному сотрудничеству в области вакцинации, сообщает агентство Belga.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Ранее президент Си Цзиньпин пообещал предоставить 3 млрд долларов помощи для поддержки бедных стран перед лицом вспышки коронавируса во время онлайн-встречи глав государств стран Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества.

Финансовая помощь предназначена для того, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть социальные и экономические последствия эпидемии, пишет bfm.ru.

На прошлой неделе официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что с начала года Китай уже поставил более 700 млн доз в другие страны.

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