Более 250 новосибирских медиков заразились коронавирусной инфекцией

Это седьмая часть всех заболевших, о которых официально сообщают власти, пишет Тайга.инфо.
По данным на 30 апреля, было известно о 79 заболевших медиках.
Все учреждения обеспечены средствами защиты на 13 дней, добавила Аксенова.
Как ранее сообщал altapress.ru, 19 мая министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 18 мая сообщил о 72 случаях выявления коронавирусной инфекции среди медицинских работников в регионе. 36 человек уже завершили лечение и выписаны. Заболевание протекало в легкой форме.