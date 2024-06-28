Более 36 тыс. жителей Сибири застраховались от клеща в СберСтраховании

Четверть россиян, оформивших страховой полис от последствий укуса клеща в СберСтраховании, живут в Сибири. За 5 месяцев 2024 года программу приобрели более 36 тыс. сибиряков, об этом заявил генеральный директор компании Михаил Волков на пресс-конференции в Новосибирске.

Каждый третий застрахованный от последствий укуса клеща в этом регионе живёт в Новосибирской области (33%). Каждый четвертый — в Красноярском крае (27%), а каждый пятый — в Алтайском крае (20%).

В 2023 году СберСтрахование оплатила врачебные консультации, обследования и лечение для клиентов, столкнувшихся с клещами, более чем на 14 млн рублей. Средняя стоимость процедур для каждого пострадавшего клиента составила 5,4 тыс. рублей при стоимости полиса от 240 рублей.

Согласно статистике СберСтрахования, чаще всего люди обращаются за помощью в мае, июне и июле. Чаще всего врачи назначают им профилактику энцефалита (44%), а также направляют клеща на анализ (40,5%).

Михаил Волков,

генеральный директор СберСтрахования:

К укусам клещей не стоит относиться легкомысленно. Родители одного из наших юных клиентов не сразу обратились за помощью. В результате ребёнку потребовалось не только лечение от энцефалита, но и длительная реабилитация. После нахождения в стационаре у мальчика прошли светобоязнь и головная боль, но осталась сильная слабость. Кроме того, он мог общаться только отдельными словами. В течение шести месяцев с ребёнком работали невролог, ревматолог и другие специалисты, и ему стало значительно лучше. Однако своевременное обращение к врачам позволило бы избежать развития многих последствий болезни. Максимальная стоимость покрытия по страховой программе составляет 2 млн рублей. Практика показывает, что этой суммы хватит для лечения и реабилитации после серьёзной болезни, вызванной укусом.

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