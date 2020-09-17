Более 350 тысяч жителей Алтайского края поставили прививки от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Алтайском крае прошли уже 362 658 жителей, из них более 24 тыс. — это дети, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Прививочная кампания продлится до 30 октября.

Всего в 2020 году в регионе в рамках национального календаря прививок процедуру пройдут 1 миллион 222 тысячи человек. Это дети с полугода, школьники, студенты и призывники, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспортной отрасли и других.

Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту, дежурному врачу или педиатру. Перед процедурой врач проведет осмотр и определит, есть ли противопоказания к вакцинации.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и несколько работников краевого парламента поставили прививки от гриппа.