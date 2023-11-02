5 ноября
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Здоровье

Более 300 заразились и несколько человек умерли в Африке от вспышки сибирской язвы

В Замбии произошла вспышка сибирской язвы, заявила премьер-министр страны.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Умерли четыре человека.

Выявлено более 330 заболевших в шести провинциях страны из 10, указывает bfm.ru. У всех пациентов появились язвы. У некоторых заболевших наблюдались тошнота, рвота и лихорадка, дискомфорт в груди и затрудненное дыхание.

Как заразились

Люди заразились, употребляя зараженное сибирской язвой мясо животных.

Ранее в российском регионе объявили карантин из-за очага сибирской язвы. Это случилось в Панинском районе Воронежской области.

Населению запрещено пускать на территорию посторонних лиц, перемещать восприимчивых животных, убивать их, вывозить продукты убоя и молоко, заготавливать и вывозить корм, охотиться на диких животных.

На территорию также запретили въезд и выезд транспорта, если это не средства для ликвидации очага или обеспечения жизнедеятельности людей.

О заболевании

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание, которое передается людям от заболевшего домашнего скота.

При сибирской язве кожа человека и внутренние органы воспаляются, может произойти интоксикация, приводящая к смерти.

С легочной формой этого заболевания без лечения выживает только около 10–15% пациентов.

Заразиться можно при разделке зараженного животного, при употреблении его мяса.

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