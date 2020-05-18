Болезнь «Икс»: китайский эпидимиолог заявил, что власти Уханя скрывали масштабы первой вспышки

Власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции, заявил телеканалу CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань, сообщает ТАСС .

«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше», — отметил эпидемиолог.

По словам эпидемиолога, у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая.

Кроме того, когда 18 января он лично прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупреждали, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей, пишет znak.com.

«Я не верил этим результатам, поэтому продолжал просить, чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», — сказал Чжун Наньшань.

Именно Чжун Наньшань 20 января одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV), что коронавирус нового типа передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.

31 декабря китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в Ухане неизвестной болезни. С этого момента вспышка разрослась до пандемии.

Болезнь «Икс»

В марте 2018 года эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая «болезнью Икс». И предсказали смерть миллионов человек от неизвестной инфекции.

Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество.

Врачи также поместили в перечень «болезнь Икс», поскольку считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века.

Тогда ученые планировали заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро реагировать на любую потенциальную угрозу.