Медики предсказали смерть миллионов человек от неизвестной инфекции

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая "болезнью Икс", пишет Science Alert.
Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество.
Среди них вирусные геморрагические лихорадки Ласса (распространилась в Нигерии) и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Также ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.
Врачи также поместили в перечень "болезнь Икс", поскольку считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века. Ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро реагировать на любую потенциальную угрозу.
Факт
"Испанка" — массовая эпидемия гриппа в 1918-1919 годах. По оценкам ученых, вирусом были заражены 550 миллионов человек, погибли 50-100 миллионов.
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