28 февраля
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Здоровье

Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве

Болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стала причиной отмены ледового шоу Ильи Авербуха в Москве, сообщает «Спорт-Экспресс».

Илья Авербух на интервью у Ирины Безруковой
Илья Авербух на интервью у Ирины Безруковой
youtube.com

Подготовка к представлению пришлась на январь, когда фигурист попал в больницу. Авербух принял решение отменить шоу. В туре «Ледниковый период» — более 20 городов. Возможно, шоу состоится в мае.

Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре минус 20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье», напоминает Газета.Ru.

Что произошло

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, а впоследствии и кистей.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна.

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