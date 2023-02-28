Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве

Подготовка к представлению пришлась на январь, когда фигурист попал в больницу. Авербух принял решение отменить шоу. В туре «Ледниковый период» — более 20 городов. Возможно, шоу состоится в мае.
Костомаров исполнял главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», а также выступал на открытых катках при температуре минус 20 градусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье», напоминает Газета.Ru.
Что произошло
Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.
На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп, а впоследствии и кистей.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозного сна.