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Здоровье

Минздрав рассказал, сколько человек уже болеют корью в Алтайском крае

Официально в Алтайском крае зарегистрировано семь случаев заболевания корью. Об этом заявили в краевом Минздраве. Все заболевшие — взрослые.

Здравоохранение, больница.
Здравоохранение, больница.
zdravalt.ru

Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц всех семи заболевших и из их числа выявили тех, кому нужны прививки. Проводится медицинское наблюдение.

20 марта медицинских работников дополнительно проконсультировали по вопросам организации и проведения противоэпидемических мероприятий диагностике и лечению кори.

Напомним, в начале марта у жителя Баевского района выявили корь. Это был первый случай заболевания. Корью заражается практически 100% людей, контактировавших с больным.

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