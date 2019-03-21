Минздрав рассказал, сколько человек уже болеют корью в Алтайском крае

Официально в Алтайском крае зарегистрировано семь случаев заболевания корью. Об этом заявили в краевом Минздраве. Все заболевшие — взрослые.

Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных лиц всех семи заболевших и из их числа выявили тех, кому нужны прививки. Проводится медицинское наблюдение.

20 марта медицинских работников дополнительно проконсультировали по вопросам организации и проведения противоэпидемических мероприятий диагностике и лечению кори.

Напомним, в начале марта у жителя Баевского района выявили корь. Это был первый случай заболевания. Корью заражается практически 100% людей, контактировавших с больным.