Первый случай заражения корью зафиксирован в Алтайском крае

У жителя Баевского района Алтайского края выявлена корь. Это первый случай заболевания в регионе.

Это привезенная корь, сообщила главный санитарный врач Ирина Пащенко.

Пациент работал вахтовым методом в Москве, жил в общежитии, контакт с заболевшим произошел там же. 23 февраля он прилетел в Новосибирск, после автобусом добрался до Барнаула. В этот же день появилась характерная сыпь, пишет «АП».

«Были определены контакты с людьми в самолете. Корь летучая, а самолет представляет собой замкнутое пространство. Мы взаимодействуем с новосибирскими службами, которые выявили пассажиров самолета — жителей Новосибирска. По остальным случаям нам помогает миграционная служба. Была проведена экстренная иммунизация. Совместно с министерством здравоохранения проводится работа в Баевском районе», — рассказала Ирина Пащенко.

Ситуация будет находиться под пристальным наблюдением всех служб края до 16 марта.

Ранее сообщалось, что религиозное сообщество стало очагом вспышки кори в Новосибирске. Всего заболели 40 человек. Большинство заболевших входят в религиозное сообщество, многие члены которого отказываются от прививок, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Как передается болезнь

Корь — одна из самых заразных болезней в мире. Заражается практически 100% людей, контактировавших с больным. Это острое инфекционное заболевание, которое проявляется температурой выше 39 градусов, сильной интоксикацией, болью в горле, кашлем и характерной сыпью, светобоязнью. Специалисты предупреждают — лучшей профилактикой кори является прививка.

Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д.

Осложнения могут быть различными: ларингит, отит, пневмония, менингит, гепатит, коревой энцефалит. В редких случаях осложненная корь может приводить к пожизненной инвалидности.