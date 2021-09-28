Болит и «разрывает». Почему коронавирус «обрастает» новыми симптомами и что теперь все больше тревожит пациентов

По результатам 35 исследований, у пациентов с коронавирусом «15% от общей распространенности составляют желудочно-кишечные симптомы». В их числе тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита, ссылается «РИА «Новости» на руководителя ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарову.
Связь вируса с желудочно-кишечным трактом стала наиболее заметной во вторую волну пандемии, считает Омарова. Связано это с мутациями COVID-19.
По словам эксперта, ЖКТ наравне с дыхательной системой служит «воротами» для коронавируса.
«В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», — подчеркивает Хадижат Омарова.
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