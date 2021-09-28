Болит и «разрывает». Почему коронавирус «обрастает» новыми симптомами и что теперь все больше тревожит пациентов

Традиционные «звоночки» ковида — сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди, отсутствие запахов и вкуса. Кроме этих симптомов, у больных новой инфекцией все чаще проявляется и другая проблема. Какая именно — в материале altapress.ru.