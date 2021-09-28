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Здоровье

Болит и «разрывает». Почему коронавирус «обрастает» новыми симптомами и что теперь все больше тревожит пациентов

Традиционные «звоночки» ковида — сухой кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди, отсутствие запахов и вкуса. Кроме этих симптомов, у больных новой инфекцией все чаще проявляется и другая проблема. Какая именно — в материале altapress.ru.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1 Какие недомогания «одолели» больных COVID-19 за последнее время?

По результатам 35 исследований, у пациентов с коронавирусом «15% от общей распространенности составляют желудочно-кишечные симптомы». В их числе тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита, ссылается «РИА «Новости» на руководителя ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарову.

2 Когда у больных ковидом стали встречаться симптомы ЖКТ?

Связь вируса с желудочно-кишечным трактом стала наиболее заметной во вторую волну пандемии, считает Омарова. Связано это с мутациями COVID-19.

Боль в животе
Боль в животе
СС0
3 Почему под ударом оказывается именно пищеварительная система?

По словам эксперта, ЖКТ наравне с дыхательной системой служит «воротами» для коронавируса.

«В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», — подчеркивает Хадижат Омарова.

Лимон. Цитрусовые.
Лимон. Цитрусовые.
CC0

Напомним, недавно altapress.ru рассказал, как отличить коронавирус от сезонного гриппа.

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