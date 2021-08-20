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Здоровье

Не только корона. Когда Россию захлестнет масштабная волна сезонного гриппа

«Предстоящей осенью заболеваемость гриппом будет выше, чем в прошлом году», — заявил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Рассказываем, когда в стране будет пик сезонных вирусов и как отличить грипп от коронавируса.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
СС0
1 Что такое грипп?

Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусами гриппа. Из-за возможного тяжелого течения оно выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

К симптомам гриппа относят кашель, головную боль, боли в горле, мышцах и суставах, жар и насморк. Сильнее всего больной заразен на 3−4 день после проявления вирусных признаков.

При гриппе обостряются хронические заболевания. Кроме этого, грипп имеет широкий список возможных осложнений (пневмония, бронхит, миокардит, менингит, даже энцефалит и многое другое), указывает Роспотребнадзор.

2 Как различаются грипп и коронавирус?

Среди главных симптомов новой коронавирусной инфекции:

  • сухой кашель,
  • одышка,
  • ощущение сдавленности в груди,
  • возможное отсутствие запахов и вкуса.
Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com

Также вирус может протекать в легкой форме. Тогда он проявляется следующим образом:

  • Больной чувствует усталость и легкую головную боль, утомляется при минимальной физической нагрузке.
  • Иногда проявляется небольшой сухой кашель. Реже возникает насморк. Организм справляется с таким течением болезни за 1−2 недели. В то время, как на лечение «полноценного» коронавируса требуется примерно 1,5 месяца в условиях стационара и врачебного наблюдения.

Грипп отличается от ковида наличием насморка и кашлем с мокротой.

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0
3 Каким будет грипп в 2021 году?

Геннадий Онищенко,
зампред Государственной думы по образрованию и науке:

Новые вакцины от гриппа имеют несколько новых штаммов: 2 штамма, А и 1 Б. Это дает основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным. К тому же прошлой осенью он был довольно вялым и не достиг пандемического — это может усилить распространение нового штамма.

4 Когда ждать всплеск гриппа?

Эксперт отметил, что вспышка гриппа придется на осень.

Тогда же, заявил он, пройдут две прививочные компании — против корона- и грипповирусов.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Между вакцинами, добавил бывший глава Роспотребнадзора, нужно соблюдать перерывы.

Напомним, ранее Онищенко поддержал инициативу продавать горячительные напитки только тем, кому исполнился 21 год.

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