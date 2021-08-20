Не только корона. Когда Россию захлестнет масштабная волна сезонного гриппа

1 Что такое грипп?

Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусами гриппа. Из-за возможного тяжелого течения оно выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

К симптомам гриппа относят кашель, головную боль, боли в горле, мышцах и суставах, жар и насморк. Сильнее всего больной заразен на 3−4 день после проявления вирусных признаков.

При гриппе обостряются хронические заболевания. Кроме этого, грипп имеет широкий список возможных осложнений (пневмония, бронхит, миокардит, менингит, даже энцефалит и многое другое), указывает Роспотребнадзор.