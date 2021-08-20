Не только корона. Когда Россию захлестнет масштабная волна сезонного гриппа

Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусами гриппа. Из-за возможного тяжелого течения оно выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
К симптомам гриппа относят кашель, головную боль, боли в горле, мышцах и суставах, жар и насморк. Сильнее всего больной заразен на 3−4 день после проявления вирусных признаков.
При гриппе обостряются хронические заболевания. Кроме этого, грипп имеет широкий список возможных осложнений (пневмония, бронхит, миокардит, менингит, даже энцефалит и многое другое), указывает Роспотребнадзор.
Среди главных симптомов новой коронавирусной инфекции:
- сухой кашель,
- одышка,
- ощущение сдавленности в груди,
- возможное отсутствие запахов и вкуса.
Также вирус может протекать в легкой форме. Тогда он проявляется следующим образом:
- Больной чувствует усталость и легкую головную боль, утомляется при минимальной физической нагрузке.
- Иногда проявляется небольшой сухой кашель. Реже возникает насморк. Организм справляется с таким течением болезни за 1−2 недели. В то время, как на лечение «полноценного» коронавируса требуется примерно 1,5 месяца в условиях стационара и врачебного наблюдения.
Грипп отличается от ковида наличием насморка и кашлем с мокротой.
Геннадий Онищенко,
зампред Государственной думы по образрованию и науке:
Новые вакцины от гриппа имеют несколько новых штаммов: 2 штамма, А и 1 Б. Это дает основания полагать, что эпидемический процесс будет более интенсивным. К тому же прошлой осенью он был довольно вялым и не достиг пандемического — это может усилить распространение нового штамма.
Эксперт отметил, что вспышка гриппа придется на осень.
Тогда же, заявил он, пройдут две прививочные компании — против корона- и грипповирусов.
Между вакцинами, добавил бывший глава Роспотребнадзора, нужно соблюдать перерывы.
Напомним, ранее Онищенко поддержал инициативу продавать горячительные напитки только тем, кому исполнился 21 год.