12 августа
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Жизнь

Онищенко поддержал инициативу продавать напитки покрепче с 21 года

Предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя гражданам младше 21 года заслуживает поддержки. О положительной оценке инициативы федерального министерства бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко сообщили «Известия».

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

Так депутат Госдумы прокомментировал идею Минздрава о повышении возраста, с которого разрешается продажа крепких напитков с содержанием спирта более 16,5%.

Сейчас проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине», ведется подготовка к рассмотрению документа комиссией по законопроектной деятельности Правительства.

«Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье», — отметил Онищенко в беседе с «РИА Новости».

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Он добавил, что «предложение заслуживает всяческой поддержки, в которой оно в настоящий момент будет особенно нуждаться».

«Сейчас взовьется наша либеральная общественность и начнется очередная демагогия на тему прав человека. Но давайте мы оставим право на то, чтобы спиваться, на второе место и предпочтем право сохранить здоровье для себя и для будущих поколений», — пояснил бывший главный санитарный врач страны.

Отмечается, что 21 год был выбран не случайно. По мнению Онищенко, к этому времени полностью завершается развитие человеческого организма, формирование метаболических процессов. До этого возраста, полагает он, человек наиболее уязвим и подвержен алкогольной, наркотической и табачной зависимостям.

В этот же день замглавы Совета Федерации Валерий Рязанский отметил, что данная инициатива наряду с антитабачными мерами поможет сформировать здорового образа жизни для всего населения страны.

Справка

Инициативой о повышении возраста, когда можно покупать алкоголь, Минздрав пытался продвинуть еще в 2019 году. Его «зарубил» Минфин, апеллируя к Конституции, согласно которой россияне могут осуществлять свои права в полном объеме с 18 лет. С критикой выступил и Минэкономразвития, ссылаясь на возможные последствия для ритейлеров.

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