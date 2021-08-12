Онищенко поддержал инициативу продавать напитки покрепче с 21 года

Так депутат Госдумы прокомментировал идею Минздрава о повышении возраста, с которого разрешается продажа крепких напитков с содержанием спирта более 16,5%.

Сейчас проект проходит оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине», ведется подготовка к рассмотрению документа комиссией по законопроектной деятельности Правительства.

«Минздрав этим законопроектом вносит серьезный вклад в выполнение указа президента о национальных целях развития до 2030 года, где указаны пять национальных целей, среди которых есть демография, достойная жизнь и здоровье», — отметил Онищенко в беседе с «РИА Новости».

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Он добавил, что «предложение заслуживает всяческой поддержки, в которой оно в настоящий момент будет особенно нуждаться».

«Сейчас взовьется наша либеральная общественность и начнется очередная демагогия на тему прав человека. Но давайте мы оставим право на то, чтобы спиваться, на второе место и предпочтем право сохранить здоровье для себя и для будущих поколений», — пояснил бывший главный санитарный врач страны.

Отмечается, что 21 год был выбран не случайно. По мнению Онищенко, к этому времени полностью завершается развитие человеческого организма, формирование метаболических процессов. До этого возраста, полагает он, человек наиболее уязвим и подвержен алкогольной, наркотической и табачной зависимостям.

В этот же день замглавы Совета Федерации Валерий Рязанский отметил, что данная инициатива наряду с антитабачными мерами поможет сформировать здорового образа жизни для всего населения страны.