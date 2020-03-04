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Здоровье

Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»

Почти 600 жителей Табунского района в Алтайском крае пожаловались на новую схему вызова скорой помощи и время ее ожидания. Обращение они направили лидеру алтайских справедливороссов, депутату Госдумы Александру Терентьеву, сообщила пресс-служба партии.

"Скорая помощь" в Барнауле.
"Скорая помощь" в Барнауле.
Altapress.ru

Председатель Алтайского сельского Совета депутатов Табунского района Виктор Дорбан утверждает, что в районных поликлинике и больнице не хватает специалистов и не понятно, почему сокращается количество койко-мест. Из-за этого больные ждут по две, а то и три недели, чтобы лечь в стационар.

Также вызывает недоумение закрытие роддома, несмотря на то, что в нем есть хорошие специалисты, приличное здание и оборудование.

«Теперь упорно ходят слухи о закрытии нашей районной больницы. Кто спросил и прислушался к мнению жителей района? У нас и так малые села удалены от райцентра, что будет потом, если районную больницу закроют?», — возмущается глава сельсовета.

Также он считает «беспределом» по отношению к больным и к медикам новую схему вызова скорой. Виктор Дорбан и еще 576 местных жителей просят парламентария принять все возможные меры, чтобы вернуть прежний режим работы неотложки.

Дорбан заявляет, что уже было несколько фактов несвоевременного прибытия медиков, в то время, как жизнь больного находится в опасности, и счет идет на минуты.

Терентьев отправил официальный запрос в краевое правительство, чтобы разъяснить ситуацию.

Ранее на новую схему вызова медиков жаловались еще в нескольких районах края.

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