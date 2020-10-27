«Помогите выйти». Пациенты ковидного госпиталя в Новосибирске устроили акцию протеста

Пациенты клинической больницы № 11 в Новосибирске утроили протестную акцию. Они сообщили, что их не тестируют на коронавирус и не отпускают домой, пишет «АСТ-54».

«Помогите выйти из ГКБ № 11. Тестов для выписки пациентов нет, занимаем койки», — говорят новосибирцы. По их словам, несколько человек еще со 2 октября находятся в палатах больницы, которая была перепрофилирована под «ковидный» госпиталь.

Ситуацию с пациентами уже прокомментировали в региональном Минздраве.

«Если состояние позволяет, пациента, с его согласия, отпускают домой на амбулаторное долечивание, не дожидаясь двух отрицательных результатов теста. С условием установки приложения 112. Или переводят в другие больницы, где долечивают легких пациентов, освобождая места в больнице № 11 для тяжёлых пациентов. Соответственно, если не отпускают и не переводят, значит пока состояние не позволяет», — пояснили в ведомстве.

Новосибирцы в ковидном госпитале. vk.com/act54

Напомним, ранее в жительница Барнаула, которая лечится в больнице шинного завода, опубликовала видео из палаты, вспомнив губернатора Алтайского края.