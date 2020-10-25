Жительница Барнаула записала скучный репортаж из больницы, вспомнив Томенко

В паблике « Черное и Белое Барнаул » опубликовали видео от подписчицы, которая лечится в одной из городских больниц.

Женщина на видео рассказала, что находится в больнице шинного завода — горбольница № 12.

«Больница шинники… туалет мужской и женский… человека только что увезли в реанимацию…» — рассказывает она и снимает типичную больничную обстановку.

Далее телефон в руке «облетает» по кругу палату с пациентами, за кадром слова: «Вот в таких условиях содержат больных, лекарств нет, медперсонал не справляется».

К концу ролика сюжет репортажа подходит к уже ожидаемой кульминации — вспоминают губернатора Алтайского края.

«Вот сюда бы нашего Виктора Петровича на пару неделек полечиться от коронавируса», — завершает съемку женщина.



Стоит отметить, что в паблике — в комментариях к записи — не оценили ценность видео. Даже посыпались упреки.

Барнаульцы не понимают, что именно вызвало возмущение у автора видео — все как обычно, как привыкли. Посреди потолка нет черной дыры, из которой сыпятся тараканы вперемешку с крысами.

«Да, не вип-палата, конечно. Но и ничего чудовищного я там не увидела», «Скажите спасибо, что в больнице, а не дома!», «В больницу людей не ложат — недовольны, положат — недовольны», «Тоже не совсем поняла, что же тут такого возмутительного, что аж непременно надо ролик снимать»: недоумевают подписчики.

Общими усилиями пришли к выводу, что в целом — обыкновенная больница, в которой нет ничего шокирующего, и вполне чистенько, а вот недовольные найдутся вечно.

Более того, часть ответственности за внешний вид и антисанитарию переложили на самих пациентов. Якобы от нечего делать крошат еду на пол, чем привлекают тараканов, и для голубей размазывают кашу по подоконникам. Не говоря уже о том, что остатки заварки сливают в раковины.

Ранее стало известно, что главврач горбольницы № 12 Сергей Воронкин и его зам по медчасти Елена Можевикина заболели коронавирусом с осложнением.