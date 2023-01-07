Больше 3 тыс. россиян заразились COVID-19 за сутки

За сутки коронавирусом заразились 3 303 россиян, сообщают в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 49 смертей пациентов с ковидом.

«Количество госпитализаций за сутки составило 695 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — подчеркивают в оперштабе.

Число госпитализированных увеличилось в 34 регионах России, в 32 — снизилось. Ситуация не изменилась в 19 субъектах.

«Выздоровели за сутки 4 463 человека, или на 4,7% меньше в сравнении с 6 января», — добавляют в оперштабе.

Ранее алтайскую больницу оштрафовали за распространение COVID-19.