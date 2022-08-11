Большое объединение. Когда и как в Барнауле построят новое здание для поликлиники № 9

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и глава Барнаула Вячеслав Франк осмотрели площадку под строительство нового здания городской поликлиники № 9. Участок для него уже определен, он располагается на ул. Попова, 128. Необходимость в этой стройке зрела годами, поскольку существующих мощностей поликлиники давно недостаточно для оказания качественной помощи.

Растущий город

Поликлиника № 9 изначально рассчитывалась на обслуживание 30 тыс. человек взрослого населения с мощностью 350 посещений в смену. Сейчас врачи принимают более 1200 человек. Это одно из самых крупных медучреждений Барнаула. По данным минздрава, численность прикрепленного к ней населения по состоянию на 1 августа 2022 года составляет 75 992 человека.

Сейчас 9-я поликлиника имеет дневной терапевтический стационар на 15 коек, женскую консультацию с дневным стационаром на 12 коек, травмпункт, два терапевтических отделения, кабинет неотложной помощи, отделение профилактики, хирургическое, физиотерапевтическое отделения, отделение врачей общей практики и лучевой диагностики, маммологический кабинет и кабинет для помощи пациентам с болезнью Паркинсона.

Лечебное учреждение располагается в шести разных помещениях, причем пять из них находятся на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним (это неприспособленные постройки начала 1980-х годов). Кроме того, фактическая площадь этих помещений не соответствует медико-технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, которые в последнее время часто меняются.

Прием в поликлинике. zdravalt.ru

Чтобы повысить доступность и качество оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи минздрав принял решение о масштабном строительстве.

По генеральному плану застройки Барнаула планируется расширение зоны обслуживания поликлиники за счет жилого микрорайона, ограниченного улицами Павловский тракт — Попова — Энтузиастов — Солнечная поляна (кварталы 2032−2036, 2038−2039), а так же улицами Малахова — Антона Петрова — Новгородская — Островского.

Это повлечет за собой увеличение числа обслуживаемого взрослого населения до 125 тыс. человек. Чтобы обеспечить такое количество людей медпомощью, нужно будет увеличить количество штатных должностей врачей на 55%, среднего медицинского персонала на 36%.

Главврач 9-й поликлиники Инна Анисимова говорит, что сейчас много внимания уделяется подготовке будущих кадров для медучреждения. Так, на каждом курсе Алтайского государственного медицинского университета обучаются по два-три студента целевого набора.

Врач СС0

Что будет в поликлинике

Еще в феврале был готов план межевания земельного участка, расположенного на ул. Попова, 128, а «Единый стройзаказчик» получил медицинское задание на разработку проекта строительства.

В новом здании разместятся три терапевтических отделения и отделение врачей общей практики, женская консультация, отделение неотложной помощи, отделение профилактики, кабинеты врачей узких специальностей, диагностические службы, дневные стационары терапевтического и акушерско-гинекологического профилей.

Инна Анисимова говорит, что планируется создать шесть-семь новых терапевтических и гинекологических участков, поскольку Индустриальный район активно заселяется. Диагностическая служба прирастет новым эндоскопическим оборудованием. Здесь же модернизируют и расширят рентгенологию, в частности начнут делать мультисрезовую компьютерную томографию: такое оборудование в Барнауле будет только в 9-й и в 14-й поликлиниках.

По словам министра Попова, в этом году приступят к подготовке проектно-сметной документации, в следующем планируют получить заключение госэкпертизы, а в 2024—2025 построить новый объект.

Строительство поликлиники в Барнауле. Май 2020 года. Дмитрий Лямзин

Строительство 9-й поликлиники входит в программу модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края. Дмитрий Попов рассказал, что в ценах 2020 года, когда утверждался план, стоимость объекта составляла чуть более 600 млн рублей. Сейчас сумма выросла до 1,3−1,4 млрд рублей с учетом нового оборудования.

Планируется, что часть освободившихся площадей 9-й поликлиники отдадут под жилые помещения, они будут использоваться как служебное жилье для будущих врачей, в частности для молодых специалистов. Пока это существует на уровне идеи, но, понятно, что потребует дополнительных вложений.

По такому же принципу собирается использовать освободившиеся площади и 14-я поликлиника, новый корпус которой сейчас в стадии завершения строительства. «Мы понимаем, что в Индустриальный район переезжают не только из центральной части города, но и из районов края. У этих врачей нет своих квартир в Барнауле, так что это может стать дополнительным стимулом для закрепления специалистов», — говорит главврач 14-й поликлиники Дмитрий Денисов.

Миллиарды в социум

Вячеслав Франк отметил, что новый микрорайон остро нуждается в развитии социальной инфраструктуры. На территории сейчас достраивают детский сад за полмиллиарда рублей, куда юные жители смогут пойти уже в ноябре.

Город сегодня также имеет проектно-сметную документацию на строительство огромной школы на 1100 мест, сейчас все заинтересованные ведомства города и края продумывают источники финансирования. «Получается, что почти три миллиарда средств и даже больше будет сложено в социальную базу нового микрорайона», — подытожил Франк.

Что касается строительства поликлиники, глава Барнаула отметил, что участок выбран непростой. «Есть вопросы по тепло- и водоснабжению, но они текущие», — сказал он.

Министр Михаил Мурашко в Барнауле. Минздрав Алтайского края.

Эталонные инновации

Несколько лет назад поликлиника № 9 стала пилотной площадкой для реализации федеральных и региональных проектов: в 2017 году — «Бережливая поликлиника», затем — «Создание новой модели первичной организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с 2019 года — «Дистанционное мониторирование пациентов с артериальной гипертензией».

В поликлинике применяется информационная система, суть которой сводится к тому, что врач и медсестра первичного звена в режиме онлайн видят все обследования, которые проходил пациент из групп риска, состоящий на учете. Речь идет, например, о пациентах-гипертониках или людях, страдающих сахарным диабетом.

Система дает доступ врачу к обследованием таких пациентов не только в этой поликлинике, но и в других учреждениях здравоохранения. Это позволяет осуществлять оперативный мониторинг состояния пациентов и в случае необходимости принимать срочные решения. Подобная система играет большую роль в снижении смертности пациентов.

Внедрение этих подходов высоко оценил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко в ходе своего визита в Барнаул в сентябре 2021 года, подчеркнув, что подобным образом должны работать все поликлиники. «Эта схема должна быть эталоном в первичном звене», — отметил министр.