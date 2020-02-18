Борьба за жизнь, здоровье и красоту: профессор Сидоров об эволюции лечения рака молочной железы

К счастью, есть и российские врачи, которые сохраняют пациенткам не только жизнь, здоровье, но и молочные железы, выполняя органосохраняющие операции. А если удаления не избежать, выполняют реконструктивные операции, которые помогают пациентке чувствовать себя физически и психологически полноценной и привлекательной. Женщина ведет привычный образ жизни: занимается спортом, ходит в сауну, бассейн, на пляж. Не страдает ее личная жизнь и отношения в рабочем коллективе.

Еще недавно диагноз «рак молочной железы» звучал как приговор. И не только в связи с перспективами исхода заболевания, ведь, даже если состоялось излечение, у женщины отсутствовала молочная железа. Даже сегодня в России 80% операций при злокачественных опухолях молочных желез заканчиваются полным удалением груди (мастэктомией). В США обратная статистика, 80% операций — органосохраняющие и 20% — мастэктомии.

О современных достижениях в области онкологии, маммологии и реконструктивной хирургии молочных желез рассказал д. м. н. профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, онколог, маммолог, пластический хирург «Клиники Пасман» Сергей Васильевич Сидоров, который каждый год проводит более 315 маммологических, в том числе онкопластических и реконструктивных операций.

— Когда женщина понимает, что в результате лечения внешне она практически не изменится, это влияет на ее настрой? Больше мотивации в борьбе за жизнь и здоровье?

— Безусловно. Но для начала надо сказать, что лечение злокачественных опухолей молочной железы претерпело существенные изменения за последние 20 лет. Нет ничего революционного, но эволюционного очень много, и это очень важно.

Два десятилетия назад было непонятно, как при одной величине опухоли, одном и том же возрасте, в одной местности проживания пациенток, при одинаковой последовательности методов лечения, у одной результат лечения хороший, а у второй через два-три года возникает рецидив, и снова необходимо лечить. Оказалось, что любая опухоль, как и человек, имеет свою генетику.

У опухоли , как и у человека , есть генетические особенности

Поэтому с внедрением в клиническую практику иммунно-гистохимического метода исследования дополнительно к стандартным методам исследования удаленной опухоли и лимфоузлов обязательно стали определять их морфогенетическую принадлежность: при одной и той же величине опухоли можно лечить по пяти различным вариантам. И результат будет лучше, потому что это более персонифицированный подход. И он постоянно улучшается: в этих группах выделяют подгруппы, их изучают, проводят международные исследования, а значит, и успешнее проводят лечение — наука движется вперед.

Появилось больше лекарственных препаратов, более эффективных, с меньшим токсическим эффектом. В «Клинике Пасман» применяют таргетные (целевые) препараты, которые прерывают сигнальные пути в опухолевой клетке, а особый класс препаратов — бисфосфонаты, позволяющие даже при поражении костей метастазами жить пациенткам многие годы и нормально себя чувствовать: возвращаться в привычную среду, успешно работать — жить полной жизнью.

Если пациентка по каким-то причинам вовремя не посетила онколога (боялась, пыталась как-то иначе лечиться), и болезнь развивалась — даже в этих случаях возможно проводить эффективное лечение. В такой ситуации задача онколога — перевести распространившееся заболевание в болезнь хроническую, которую можно лечить, с которой можно жить, как, например, с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и многими другими.

Удалить опухоль и вернуть красоту груди за одну операцию

Вы спросили относительно полного эстетического восстановления молочной железы — это относится к качеству жизни, и сегодня этому мы придаем большое значение. Если выполнить органоуносящую операцию, когда имеется возможность восстановить молочную железу, можно нанести душевную травму и доставить тяжелейшие психологические переживания, особенно молодым пациенткам. Вполне можно сочетать специальное лечение с реконструктивной операцией молочной железы и добиться прекрасного эстетического результата, что, естественно, помогает в лечении — минимум переживаний и более эффективная борьба с заболеванием.

— Восстановить грудь можно сразу в процессе онкологической операции?

— Существует два основных метода реконструктивных операций: одномоментная реконструкция — когда удаляется опухоль и выполняется восстановление груди. И отсроченная реконструкция молочной железы: восстановление молочной железы проводят через определенное время после удаления, когда заканчивается лекарственная, лучевая терапия.

Реконструкция молочной железы может быть выполнена с помощью собственных тканей (кожно-жировая ткань из области живота с основанием на прямой мышце или кожный островок с основанием на широчайшей мышце спины), а также с использованием алломатериалов — экспандеров и имплантатов.

Эти операции помогают нам решить важную задачу современной онкологии — вернуть пациентку в социальную среду: в семью, на прежнее место работы, когда женщина ведет привычный для нее образ жизни. Если пациентка занималась спортом, она продолжит им заниматься. Без дискомфорта, стеснения, ограничений может посещать общественные места: бассейн, пляж.

«У нас есть пациентки , которые , пройдя курсы химиотерапии , родили здоровых детей — все они здоровы и испытывают счастье материнства»

— Что самое главное должна понять или сделать женщина, которая узнала о диагнозе «рак молочной железы»?

— Первое — она должна пойти к доктору и не бояться диагноза. Если раньше он звучал как приговор, то сегодня это не так. Да, это серьезная болезнь, которую нужно лечить и которую мы с успехом лечим и многих женщин излечиваем. Но чем раньше женщина придет к врачу, чем меньше опухоль, тем больше шансов на полное излечение.

Так, при первой стадии 5-летняя выживаемость составляет 98%, при второй — около 80%, при третьей стадии — до 70%, и даже при четвертой стадии пациентки могут жить 10, 15 и более лет.

У нас есть пациентки, которые, пройдя курсы химиотерапии, родили здоровых детей и никакого прогрессирования заболевания не последовало — все они живы, здоровы и испытывают счастье материнства.

Поэтому следите за своим здоровьем и при первых же подозрениях на наличие опухоли молочной железы обращайтесь к докторам. Не бойтесь, не ждите, действуйте!

«Клиника Пасман»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92

Тел.: +7 (383) 285-60-59

E-mail: regions@pasman-clinic.ru

Сайт: pasman-clinic.ru

Instagram: clinicpasman

Лицензия №ЛО-54−01−0055−49 от 05.08.2019.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.