Борется при низкой концентрации. Что известно об антителе, которое может защитить от всех штаммов COVID-19

Находка принадлежит ученым из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.
Авторы изучили 43 образца, чтобы проанализировать, как они предотвращают заражение «исходником» SARS-CoV-2. Сначала воздействие нейтрализующих соединений проверили в чашке Петри, затем самые мощные частицы протестировали на грызунах.
Найденное соединение под названием SARS2−38 нейтрализует вирус при низкой концентрации. Воздействует оно на все варианты возбудителя.
Ученые опытным путем выяснили, что антитело уничтожает все известные штаммы COVID-19: «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Борется оно и с редкими мутациями.
Напомним, в России разработали пятую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Ее могут одобрить в августе.