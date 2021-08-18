На подходе. Что известно о пятой российской вакцине от COVID-19

«Ковивак» — цельновирионная вакцина, в основе которой использован коронавирус SARS-CoV-2. Вирус обрабатывают так, чтобы он лишился инфекционных свойств и при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Отмечается, что «Ковивак» формирует комплексный иммунитет на все белки коронавирусной инфекции, а не только на S-белок или его компоненты.