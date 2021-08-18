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На подходе. Что известно о пятой российской вакцине от COVID-19

17 августа Роспотребнадзор анонсировал новую вакцину от коронавируса. Рассказываем, когда «выйдет» препарат и какие вакцины доступны в стране сейчас.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com
1 Какие вакцины уже есть?

В России зарегистрированы 4 вакцины.

  • «Эпиваккорона» — пептидный препарат. В нем, в отличие от «Спутника V», нет биологического агента. Вакцина состоит из искусственно синтезированных вирусных белков, или пептидов. С их помощью иммунная система «учится» распознавать и нейтрализовать вирус.

  • «Ковивак» — цельновирионная вакцина, в основе которой использован коронавирус SARS-CoV-2. Вирус обрабатывают так, чтобы он лишился инфекционных свойств и при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Отмечается, что «Ковивак» формирует комплексный иммунитет на все белки коронавирусной инфекции, а не только на S-белок или его компоненты.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

  • «Спутник Лайт» — векторный препарат, созданный на основе человеческого аденовируса. Последний используется для транспортировки генетической информации коронавируса. Вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V» и не требует введения второй дозы.

  • «Спутник V». В его основе использован аденовирусный вектор со встроенным в фрагментом генетического материала SARS-CoV-2. У этой вакцины интервал между двумя дозами — 3 недели.

2 Кому стоит прививаться?

Ставить прививку рекомендуют людям от 18 до 60 лет. Продолжительность ее защитного действия неизвестна, поэтому раз в полгода медики советуют проходить ревакцинацию.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
3 Может ли прививка повлечь летальный исход?

14 августа специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали, что в России не зафиксированы летальные исходы от вакцинации.

Речь шла об «ЭпиВакКороне».

4 Когда выпустят новый препарат?

В конце июня центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Препарат могут одобрить в августе.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

«На подходе пятая вакцина. Она блокирует распространение вируса», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе «Санитарный щит страны — безопасность для граждан», состоявшемся 17 августа.

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