Британские ученые заявили, что новые штаммы после «омикрона» могут быть смертельно опасными

Ученые из Великобритании заявили, что следующий штамм коронавируса может быть не таким «лояльным», как «омикрон», и даже смертельно опасным.

Эпидемиолог, профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета полагает опасным широко распространенное мнение о том, что последующие после «Омикрона» варианты SARS-CoV-2 будут становиться мягче по своему воздействию, пишут «Известия».

Он уточнил, что «омикрон» не произошел от «дельты» — у него совершенно другое «генеалогическое древо».

«А поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенен. Он может быть менее патогенным, но с таким же успехом может быть и более патогенным», — пояснил он.

Такого же мнения придерживается посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

«После „Омикрона“ будет больше вариантов, и, если они будут более заразными, они начнут доминировать. Кроме того, они могут вызвать различные формы заболеваний, другими словами, они могут оказаться более смертельными или иметь более долгосрочные негативные последствия»", — подчеркнул специалист.

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