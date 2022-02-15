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Здоровье

Врачи назвали необычный симптом коронавируса у детей

В Петербурге врачи-дерматовенерологи выявили несколько десятков случаев кожных проявлений COVID-19. Болезнь «выходит наружу» в виде высыпаний, похожих на аллергию.

Ребенок.
Ребенок.
unsplash.com

Врач Елена Манылова рассказала об одном подобном случае. К ней обратилась 13-летняя девочка с болезненными высыпаниями на руках. Медик расценил его как аллергический контактный дерматит и назначил лечение, но оно не принесло результатов.

Ребенка доставили в больницу, где выяснилось, что высыпания появились, когда ее семья заболела коронавирусом. Девочка же перенесла инфекцию бессимптомно.

«Девочке поставили диагноз — дерматоз на фоне COVID-19, назначили курс антибактериальной и противовирусной терапии, физиотерапевтические процедуры и местное лечение. За десять дней врачам удалось избавить ребёнка от сыпи» — цитирует врача портал 78.ru.

По подсчетам медиков, с подобными постковидными реакциями могут столкнуться до 20% пациентов.

Напомним, в Алтайском крае коронавирусом за сутки заразились больше тысячи детей.

Ранее доктор перечислил опасные симптомы омикрона у детей.

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