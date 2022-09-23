23 сентября
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Здоровье

Частые симптомы постковидного синдрома назвала врач

Наиболее частые симптомы постковидного синдрома назвал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, пишут «Известия».

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Чуланов подчеркнул, что при омикроне риски постковидного синдрома ниже, чем при дельте.

Он может появиться у тех, кто переболел COVID-19 тяжелее.

«А также у пациентов с дополнительными факторами риска, у кого более ярко манифестирован ковид — проявляются температура, насморк и кашель», — уточнил он.

Кроме того, тяжелое течение инфекции более характерно для женщин.

Среди симптомов постковидного синдрома — слабость, головная боль, одышка, ухудшение внимания, а также тахикардия.

Ранее эксперт объяснил, вырастет ли смертность от коронавируса до 200 случаев в сутки.

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