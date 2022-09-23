Частые симптомы постковидного синдрома назвала врач

Чуланов подчеркнул, что при омикроне риски постковидного синдрома ниже, чем при дельте.

Он может появиться у тех, кто переболел COVID-19 тяжелее.

«А также у пациентов с дополнительными факторами риска, у кого более ярко манифестирован ковид — проявляются температура, насморк и кашель», — уточнил он.

Кроме того, тяжелое течение инфекции более характерно для женщин.

Среди симптомов постковидного синдрома — слабость, головная боль, одышка, ухудшение внимания, а также тахикардия.

Ранее эксперт объяснил, вырастет ли смертность от коронавируса до 200 случаев в сутки.