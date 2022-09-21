Вырастет ли смертность от COVID-19 до 200 случаев в сутки, оценили эксперты

Смертность от коронавируса вряд ли вырастет до 200 случаев в сутки, заявили РБК эксперты.

Академик РАН Виталий Зверев, считает что смертность от ковида сильно не увеличится .

«Смертность растет, потому что уже подсчитано, что сейчас в 40 раз меньше заболевших нуждаются в госпитализации», — сказал специалист.

Зверев утверждает, что в настоящее время смертность высока среди россиян с хроническими болезнями, в том числе сахарным диабетом. Он считает, что страна уже находится на плато.

«Я не думаю, что это число будет сильно увеличиваться. Через какое-то время должен начаться спад», — добавил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Напомним, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что смертность от ковида в России может вырасти до 200 человек в сутки.

Ранее инфекционист заявил, что COVID-19 будут заболевать до 100 тыс. человек в сутки.