20 сентября
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Здоровье

До 100 тыс. человек может вырасти заболеваемость от COVID-19 в сутки, уверен инфекционист

Число заболевших ковидом в России может вырасти до 100 тыс. человек в сутки, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов «Известиям».

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

По словам эксперта, следует носить маски и вакцинироваться, поскольку во многих российских регионах растет заболеваемость коронавирусом.

«В некоторых регионах она стабильная и даже снижается, но риск сохраняется», — подчеркнул Чуланов.

Он добавил, что COVID-19 может протекать тяжело — в частности, у тех, кто не поставил прививки вовремя.

«Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад», — заключил он.

Ранее в Алтайском крае зафиксировали порядка 750 новых случаев коронавируса.

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