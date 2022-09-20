До 100 тыс. человек может вырасти заболеваемость от COVID-19 в сутки, уверен инфекционист

По словам эксперта, следует носить маски и вакцинироваться, поскольку во многих российских регионах растет заболеваемость коронавирусом.
«В некоторых регионах она стабильная и даже снижается, но риск сохраняется», — подчеркнул Чуланов.
Он добавил, что COVID-19 может протекать тяжело — в частности, у тех, кто не поставил прививки вовремя.
«Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад», — заключил он.
Ранее в Алтайском крае зафиксировали порядка 750 новых случаев коронавируса.