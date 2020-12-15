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Здоровье

Человечество предупредили о риске эпидемии деменции

Из-за делирия — состояния спутанного сознания, — который возникает у некоторых больных коронавирусом, человечество может охватить эпидемия деменции, сообщают «Известия».

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Этот неврологический синдром свидетельствует о поражении клеток головного мозга и может иметь устойчивый характер, считают ученые. Согласно результатам исследований, проведенных в Страсбурге (Франция), 65 процентов больных в тяжелом состоянии страдали от этот симптома.

В группе риска оказываются люди, мозг которых ослаблен из-за длительной интоксикации, наркоза или гипоксии, а также люди с неустойчивой психикой или после длительного приема психотропных веществ, пишет Lenta.ru.

«В науке это называется минимальной мозговой дисфункцией. Мозг уже может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительную езду в транспорте», — пояснил завкафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук.

Ранее ученый из Медицинской школы Джонса Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний.

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