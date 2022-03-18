18 марта
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Здоровье

17 человек скончались от коронавируса за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 18 марта, зарегистрировали517 новых случаев заболевания коронавирусом и 17 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 256 398 человек, в том числе 38 776 детей. Выздоровели 237 031 человека, умерли 9 828 человек.

По состоянию на 18 марта в ковидгоспиталях находятся 1461 человек с коронавирусной инфекцией и 137 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 313, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135.

59 человек — бессимптомные вирусоносители. 187 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

Новые случаи

Барнаул — 115; Алейск — 3, Алейский район — 6; Алтайский район — 3; Баевский район — 7; Белокуриха — 10; Бийск — 21; Бийский район — 4; Благовещенский район — 10; Бурлинский район — 5; Быстроистокский район — 2, Волчихинский район — 3, Егорьевский район — 2; Завьяловский район — 3; Залесовский район — 3, Заринск — 11, Заринский район — 2, ЗАТО Сибирский — 4,; Змеиногорский район — 4; Зональный район — 8; Калманский район — 3; г. Камень-на-Оби — 11; Каменский район — 1; Ключевской район — 3, Косихинский район — 3, Красногорский район — 3; Краснощёковский район — 2, Крутихинский район — 3; Кулундинский район — 2; Курьинский район — 6; Кытмановский район — 2, Локтевский район — 11; Мамонтовский район — 8; Михайловский район — 6; Немецкий национальный район — 8; Новичихинский район — 7; Новоалтайск — 11; Павловский район — 10; Панкрушихинский район — 5; Первомайский район — 3; Петропавловский район — 3; Поспелихинский район — 8; Ребрихинский район — 5; Родинский район — 8; Романовский район — 4; Рубцовск — 24; Рубцовский район — 7; Славгород — 19; Смоленский район — 13; Советский район — 6, Солонешенский район — 8, Суетский район — 3, Табунский район — 8; Тальменский район — 6; Тогульский район — 5; Топчихинский район — 7, Третьяковский район — 6; Троицкий район — 9; Тюменцевский район — 5; Угловский район — 2; Усть — Калманский район — 4; Усть-Пристанский район — 2; Хабарский район — 3; Целинный район — 3; Чарышский район — 4; Шелаболихинский район — 4, Шипуновский район — 7.

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