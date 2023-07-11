Чем опасен синдром Гийена — Барре, из-за которого ввели ЧС в Перу, и угрожает ли он россиянам

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Симптомы

Диагностировать заболевание самостоятельно очень трудно. Точный могут поставить только врачи после проведения лабораторных анализов и тестов.

Из общих симптомов врачи выделяют слабость и покалывающие ощущения в ногах, которые могут распространяться на руки и лицо.

При отягчающих обстоятельствах болезнь может привести к параличу ног, рук или лицевых мышц. У части пациентов поражается грудная мускулатура, из-за чего затрудняется дыхание и нарушается глотание.