Чем опасен синдром Гийена — Барре, из-за которого ввели ЧС в Перу, и угрожает ли он россиянам

Синдром Гийена — Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственный мозг.
Защитная стенка главного органа человека нарушается, и иммунная система начинает атаковать периферические нервы, объясняет научный сотрудник института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
Болезнью можно заразиться после вакцинации, неаккуратной хирургической операции, или она развивается в результате вирусных или бактериальных инфекций.
"Болезнь Гийена — Барре — это иммунная реакция, которая касается только конкретного заболевшего, — заметил Чумаков. — Считайте, ему просто не повезло, что вследствие инфекции или прививки он заработал эту болезнь".
Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых мужчин, сообщает РБК Life.
Диагностировать заболевание самостоятельно очень трудно. Точный могут поставить только врачи после проведения лабораторных анализов и тестов.
Из общих симптомов врачи выделяют слабость и покалывающие ощущения в ногах, которые могут распространяться на руки и лицо.
При отягчающих обстоятельствах болезнь может привести к параличу ног, рук или лицевых мышц. У части пациентов поражается грудная мускулатура, из-за чего затрудняется дыхание и нарушается глотание.
Да. Большая часть заболевших по итогу успешно выздоравливают даже в самых тяжелых случаях.
Только 3–5% пациентов с синдромом Гийена — Барре умирают от осложнений, сообщают в ВОЗ.
Распространение болезни в России маловероятно, так как она не передается от человека к человеку и ее невозможно перевезти из другой страны.
Тем не менее в 2022 году от синдрома Гийена — Барре страдал Анатолий Чубайс, бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития, экс-глава «Роснано».
Его супруга заявляла, что у Чубайса плохо работают руки и ноги и частично парализовано лицо.