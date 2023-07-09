Врач рассказал об опасности частых судорогов

Он отметил, что нормой можно считать судороги после тяжелых нагрузок. Однако есть некоторые случаи могут стать поводом обратиться к специалисту.
Судороги являются симптомом развивающейся варикозной болезни. Еще одним симптомом этого заболевания являются отеки в ногах.
Плоскостопие может стать причиной судорог. Это может быть связано с неправильным распределением нагрузки на ноги.
Более того, судороги сигнализируют о болезнях щитовидной железы, почек, сахарного диабета и гипертонии.
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