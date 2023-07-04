4 июля
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Здоровье

На воду и холод: врач рассказала о самых редких аллергиях

Врач Екатерина Портняга перечислила самые редкие аллергии, который встречаются у пациентов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Девушка ёжится от холода.
Девушка ёжится от холода.
freepik.com/senivpetro

По ее словам, у некоторых людей при контакте с водой, независимо от ее состава, появляется зуд и крапивница. Не менее редкой болезнью считается аллергия на вибрацию.

Такая аллергия проявляется после долгих поездок на автомобиле или американских горок. На теле человека появляются отеки, крапивница и покраснения.

Врач добавила, что еще одним редким заболеванием является аллергия на холод. Она может быть опасна для здоровья, так как проявляется в резком падении артериального давления и появлением крапивницы на теле.

Ранее барнаульский врач рассказала, чем опасна аллергия и как от нее избавиться.

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