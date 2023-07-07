7 июля
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Здоровье

Врач рассказал, чем опасно купание в стоячих водоемах

Врач Дмитрий Березовский предостерег россиян от купания в неизвестных водоемах со стоячей водой. Об этом сообщает "Лайф".

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

По его словам, есть риски развития множества болезней, таких как холера, лептоспироз, энтеровирусная и грибковая инфекция, а также вирусный гепатит А.

Особо опасно купание в неизвестных водоемах со стоячей водой для детей, потому что они не следят за безопасностью на воде.

Такие водоемы, как правило кишат микроорганизмами. Например, морская вода гораздо безопаснее для купания из-за наличия соли, минералов и йода.

Если при купании в водоеме человек нахлебался мутной воды, то не стоит пытаться оказать ему лечение. Лучше дождитесь проявления симптомов и диагноза врача.

Симптомы проявляются в течении недели. Это касается кишечных расстройств и заболеваний глаз.

Ранее врач рассказала о самых редких аллергиях.

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