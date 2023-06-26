Как пить пиво в жару, рассказала врач

Уильямс рекомендует в жару избегать обезвоживания и пить больше воды. Ее следует пить даже после употребления пива, так как алкоголь усиливает обезвоживание.
По словам врача, у людей, которые пьют достаточно жидкости, кишечные бактерии более разнообразны.
Летом в качестве закуски к пиву следует отдать предпочтение салатам из фасоли и другим бобовым - они хорошо утоляют голод. Также стоит обратить внимание на малину и клубнику.
С пивом можно есть и орехи, но не соленые - иначе может быстро наступить обезвоживание.
Ранее врач назвали безопасную суточную дозу черешни.