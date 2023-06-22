23 июня
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Здоровье

Косметолог рассказала, как перестать потеть в жару

Врач-косметолог Анастасия Савина рассказала, что повышенная потливость может возникнуть из-за хронического стресса, сообщает "Лайф".

Жара
Жара
СС0

Также обильное потоотделение могут вызывать лишний вес и одежда из синтетических тканей. Кроме того, причиной могут послужить гормональные нарушениями, заболевания нервной системы и инфекционные болезнями.

Современная медицина научилась корректировать гипергидроз с помощью различных процедур. Одним из самых эффективных и безопасных методов является инъекция ботулотоксина.

Важно проходить эту процедуру только у дипломированного врача и сертифицированными препаратами. Такая процедура приведет к снижению потовыделения после первого раза.

Однако эффект временный — он сохраняется от полугода до года.

Ранее врач назвал безопасную суточную дозу черешни.

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