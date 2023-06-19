Внезапно: нельзя пить много чистой и ледяной воды в жару

Холодные лимонад и пиво можно сразу исключить из напитков, которые многие употребляют в летнюю жару.

Остановимся на воде - сколько ее нужно потреблять, как восполнить запас жидкости в организме и электролитов, сообщает НГС.

Некоторые эксперты рекомендуют пить не менее двух литров воды в день, не считая других жидкостей, чтобы не допустить обезвоживания. Для этого достаточно выпивать восемь стаканов объемом примерно 240 мл.

А летом человеку может потребоваться от трех до четырех литров вместо привычных двух.

В жару лучше всего пить чистую воду. Есть замена — травяные чаи. Можно сделать самому домашний лимонад из ягоды, свежесрезанной мяты, ягод. Добавить туда сок лимона или апельсина.

Причем вода не должны быть ледяной. Все комнатной температуры.

Кефир, ряженка, айран также хорошо утоляют жажду.

Важно

При физических нагрузках в жаркую погоду теряется не только влага, но и электролиты (соли). Применение большого объема чистой воды в такой ситуации снижает концентрацию натрия в крови. И это может привести к отеку мозга и легких.

В истории спорта зафиксировано несколько случаев гибели спортсменов из-за избыточной гидратации.

Если без нагрузок не обойтись, нужно пить столовую минеральную воду.

Как не умереть

Ранее барнаульский терапевт дала советы, как не умереть в жару. Дело в том, что в жаркую погоду люди спасаются как могут. Однако не все методы действительно «охлаждают», а некоторые не только не охладят, но и существенно навредят, вплоть до летального исхода.

Днем держите окна закрытыми, иначе в помещении будет еще больше жаркого воздуха. Особенно те, что выходят на солнечную сторону. Открывать окна можно только ночью, когда температура спадает до комфортной.

Кондиционеры – несомненное благо, они снижают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в жару. Однако обратите внимание, что не должно быть большого перепада температур.

Дома периодически принимайте прохладный душ, используйте холодные компрессы или обертывания мокрыми холодными полотенцами, делайте прохладные ванночки для ног.

Многие, оказавшись на природе у реки, сразу бросаются в воду, будучи разогретыми. Резкое переохлаждение недопустимо, поскольку ведет к спазму сосудов, а это в свою очередь чревато остановкой сердца либо инсультом. Риск очень большой, причем даже для здоровых людей без сосудистых заболеваний.

Заходите в воду постепенно – по колени, по бедра, по талию и затем на здоровье вплавь.