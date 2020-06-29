Через две недели Россию накроет вторая волна COVID-19. Прогноз вирусолога

Россию ожидает всплеск коронавируса вслед за подъемом заболеваемости в Европе, уверен вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19.

В первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города, пишет ura.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом всплеске коронавируса в Европе. Впервые за несколько месяцев сразу в 30 европейских странах наблюдается рост числа новых случаев заболевания COVID-19.

В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.

По его словам, вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России, особенно в крупных транспортных хабах — Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Также рост числа новых случаев заражения коронавирусом произойдет во Владивостоке.

Коронавирус. pixabay.com

Отличие и перспектива

Вирусолог также отметил, что коронавирус в Европе незначительно отличается от того вируса, который был в Китае во время первой волны эпидемии.

«Но уповать на то, что вирус принципиально изменит свои биологические свойства и станет более безопасным для человека, в ближайшей перспективе (1−2 года) не приходится. Однако в среднесрочной перспективе (10−20 лет) коронавирус все же адаптируется к организму человека», — заключил он.

Опасная фаза

Коронавирус стремительно распространяется по миру и во многих странах отмена карантина грози новыми всплесками заболеваемости COVID-19. Мир находится в «новой и очень опасной фазе» пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Эксперты организации уже предупреждали о второй волне пандемии, которая может быть разрушительной, если страны поторопятся со снятием ограничений.