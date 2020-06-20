ВОЗ заявила о начале опасной фазы коронавируса

Коронавирус стремительно распространяется по миру и во многих странах отмена карантина грози новыми всплесками заболеваемости COVID-19. Мир находится в «новой и очень опасной фазе» пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ получает данные о большом числе новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

«Вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы». Из 8,6 млн случаев болезни 150 тыс. были зафиксированы за последние сутки и это стало рекордом за все время пандемии", — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Он призвал «все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность», не забывать про социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить маску, если это необходимо.

Всего, по данным ВОЗ, инфекцию выявили более чем у 8,35 миллиона человек, из них 450 тысяч скончались.

Эксперты организации уже предупреждали о второй волне пандемии, которая может быть разрушительной, если страны поторопятся со снятием ограничений, добавил «Коммерсант».

Ранее алтайский министр здравоохранения рассказал, по какой формуле оценивают ситуацию с коронавирусом.