Четыре сценария: Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России

Разработаны четыре сценария прогноза прироста числа заразившихся коронавирусом в России и отдельно в Москве в зависимости от соблюдения гражданами эпидемиологических мер, пишет газета «Коммерсантъ».

По стране пик заражения может наступить 8 или 12 ноября, а в Москве — 17 или 24 октября.

Если россияне будут соблюдать меры безопасности либо иногда будут нарушать меры или вести себя как обычно, то пик заражения придется на 8 ноября. В этот день может быть выявлено 16 864 новых случая заражения, после количество фиксируемых в сутки случаев идет на спад.

Если граждане нарушают меры часто — пик заражения наступит 12 ноября (+ 21 968 новых заразившихся).

В Москве пик заражения, по прогнозам, придется на 17 октября, если горожане соблюдают меры безопасности (+ 4865 новых заразившихся).

Если люди иногда нарушают меры, то пик заражения наступит 20 октября (+ 5221 новых заразившихся). Если москвичи нарушают меры часто или ведут себя как обычно, то пик наступает 24 октября, пишет bfm.ru.

Ухудшение ситуации

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. За последний месяц суточный прирост заболеваемости увеличился более чем два раза.

Обращение Кремля

Накануне представитель Кремля обратился к россиянам из-за коронавируса. Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.